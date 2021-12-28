شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يتابع الجهود المتضافرة لخدمة ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي ، محافظ الأحساء ، اليوم "الأثنين " بمكتب سموه بمقر المحافظة، رئيس مجلس إدارة جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء الدكتور، سعدون بن سعد السعدون، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والمدير التنفيذي للجمعية الأستاذ عبداللطيف بن محمد الجعفري

واستمع سموه لشرح عن أهم الخدمات والجهود المتظافرة التي تبذلها الجمعية من أجل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بكل عناية وجودة في شتى المجالات العلاجية منها والتأهيلية والاجتماعية وباكورة منجزاتها لهذا العام 2021م، والتي كان من أبرزها حصول الجمعية بفضل الله على المركز الأول في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي للعام 2021م التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على مستوى المملكة وذلك عن مبادرتها الرائدة "مدينتنا بلا عوائق"، كما حظيت ذات المبادرة بالمركز الأول في جائزة "الإنسان أولاً" التي أطلقها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية تفعيلاً لليوم العالمي للعمل الإنساني 2021 ..

وقدم سموه التهئنة على هذه المنجزات وهذا التميز المشرّف الذي تفتخر به الأحساء، كما ثمّن سموه للجمعية من مجلس إدارتها وجهازها التنفيذي جهودهم الألقة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة .

منوهاً سموه بالدعم الذي توليه حكومتنا الرشيدة لهذه الفئة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله - والتي دعت في رؤيتها 2030 وحثّت على منحهم كافة حقوقهم والسعي الجاد لدمجهم وتمكينهم في المجتمع.

ومن جانبه قدّم سعادة الدكتور سعدون السعدون وأعضاء المجلس شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الأحساء على حفاوة الاستقبال والتوجيهات السديدة التي قدمها ورعايته الدائمة لكل ما من شأنه الارتقاء بهذا الصرح الخيري المبارك ، مبدين حرص الجمعية من مجلس إدارتها ومنسوبيها على العمل جاهدين لتحقيق مزيد من الإنجازات الرائدة والخدمات النوعية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الأصعدة.