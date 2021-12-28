شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ تمرين إنقاذ ضمن خطة الكوارث البحرية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت أمانة محافظة جدة في تنفيذ التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة «بحث وإنقاذ 43»، في البحر الإقليمي للمملكة المقابلة لمسؤوليات قطاع حرس الحدود بمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بحضور وكيل الأمين لبلديات المحافظات الأستاذ محمد بن حسن الزهراني.

ونفذت الأمانة الأدوار والمهام المسندة لها وفق الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية، بنقل رمزيات لضحايا سيناريو تمرين الكارثة من نقطة الإخلاء في موقع التمرين إلى أماكن حفظها، بالإضافة إلى توفير العمالة اللازمة بمواقع الإيواء التي يجري تحديدها للمحافظة على النظافة العامة بالموقع.

ووجه رئيس بلدية محافظة رابغ م. سعيد بن عطية الغامدي بتكثيف عمليات النظافة العامة في المنطقة الخارجية المحيطة بمستشفى رابغ العام ومنطقة العمليات الميدانية، وكذلك دعم الأعمال الميدانية للتمرين بالمعدات و الآليات اللازمة.

من جانبه قدم وكيل الأمين لبلديات المحافظات شكره وتقديره لفريق العمل المشارك في التمرين من مختلف قطاعات الأمانة، بوكالات بلديات المحافظات، والخدمات، وخدمة المجتمع، وبلدية محافظة رابغ، وذلك نظير دعمهم لأعمال التمرين، وفق المهام المنوطة بهم.