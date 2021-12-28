شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في الكويت : التقديم لتأشيرات دخول المملكة عبر «تأشير» في يناير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تأشيرات العمرة ستبقى كما هي عن طريق المكاتب المعتمدة

اليوم- الكويت

أوضحت السفارة في الكويت ، إنه ابتداءً من 1 يناير 2022م سيكون التقديم على جميع تأشيرات الدخول للمملكة (عدا تأشيرات العمرة) عن طريق الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر (تأشير)، ولمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة موقعهم على الرابط التالي: https://vsc.tasheer.com

وفيما يتعلق بتأشيرة العمرة، فستبقى كما كانت في السابق عن طريق المكاتب المعتمدة من السفارة.