«سبل» تصدر طابعًا بريديًا لصندوق الاستثمارات العامة

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت مؤسسة البريد السعودي (سبل) طابعًا بريديًا لصندوق الاستثمارات العامة، الذي يُعد أحد أهم صناديق الثروة السيادية والأكثر تأثيرًا في العالم، ويسعى لدفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030م.

وأوضحت (سبل) أنه تم إصدار هذا الطابع البريدي، حرصًا منها على التعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات، وأن الطابع من فئة (3) ريالات.

يُشار إلى أن مؤسسة البريد تقوم بإصدار طوابع بريدية بشكلٍ دوري وفصلي في المناسبات الدولية، والوطنية، والدينية، والأعياد، ومواسم الحج، والاجتماعات، والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي.

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