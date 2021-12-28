السفارة السعودية بالكويت توجه تنبيهًا بخصوص تأشيرات الدخول للمملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت سفارة السعودية لدى الكويت، أنه اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، سيكون التقديم على جميع تأشيرات الدخول للمملكة، عدا تأشيرات العمرة، عن طريق شركة (تأشير).

وأوضحت السفارة –عبر تويتر- أنها تود الإفادة بأنه ابتداءً من 1 يناير 2022م سيكون التقديم على جميع تأشيرات الدخول للمملكة (عدا تأشيرات العمرة)، عن طريق الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر (تأشير).

وأشارت إلى أنه للحصول على المزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقع الشركة عبر الرابط التالي:

وأضافت السفارة السعودية، أنه فيما يتعلق بتأشيرة العمرة، فستبقى كما كانت في السابق عن طريق المكاتب المعتمدة من السفارة.

اقرأ أيضا:

توضيح من سفارة المملكة بالكويت حول مواعيد الدوام الرسمية الجديدة