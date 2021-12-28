«الأرصاد» توضح المدن الأعلى والأدنى حرارة.. الثلاثاء

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغري، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل طريف أدنى درجة «واحد مئوية»، فيما تسجل جازان أعلى درجة «31 درجة مئوية».

وذكر مركز الأرصاد –عبر تويتر- أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم، كالتالي: طريف درجة واحدة مئوية، والقريات 2 مئوية، وعرعر 3، وسكاكا 4، ورفحا 5، وتبوك 6، وحفر الباطن 7، وحائل والمجمعة 9، والرياض وبريدة ونجران ووادي الدواسر والأحساء والخرج 10، والدمام وأبها والدوادمي وشرورة والعلا وبيشة 11، والمدينة المنورة والباحة والطائف 12 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة العظمى اليوم فهي كالتالي: جازان 31 مئوية، ومكة المكرمة والقنفذة 29، وجدة 28، وبيشة وينبع 26، والطائف ونجران 25، والوجه وشرورة 24، ووادي الدواسر والباحة والمدينة 22، والعلا والدوادمي وأبها والدمام 21، والرياض والخرج والأحساء وبريدة 20 درجة مئوية.

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