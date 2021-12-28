الغذاء والدواء تصدر دليلًا بعنوان «سلامة التعامل مع أغذية الحيوانات الأليفة»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الغذاء والدواء عن إصدار دليل بعنوان «سلامة التعامل مع أغذية الحيوانات الأليفة».

وكشفت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن هذا الدليل يُساهم في توضيح كيفية اختيار النظام الغذائي المناسب والصحي للحيوان الأليف.

في وقت سابق، نشرت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر للتدوينات الصغيرة، نصيحة تحث فيها الأفراد على تناول الفواكه والخضراوات كاملة بدلًا من تحّويلها لعصائر؛ لضمان الحصول على الكمية الكافية من الألياف.

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