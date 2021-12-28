بالفيديو.. أمير القصيم يرعى حفل تسجيل منتزهات الغضا بموسوعة جينيس كأكبر حديقة نباتية بالعالم

الرياض - محمد عبدالله - رعى أمير منطقة القصيم، الأمير د. فيصل بن مشعل، حفل تسجيل منتزهات الغضا بمحافظة عنيزة بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر حديقة نباتية بالعالم لأشجار الغضا.

وقدم أمير القصيم شكره لكل من حافظوا على المنتزه، وعلى هذه النبتة، مثمنا دور أهالي محافظة عنيزة، وفقا لـ«العربية».

يُشار إلى أن منتزهات الغضا تعد من أهم المواقع في منطقة القصيم، وهي منتزهات برية تتميز بكثرة أشجار الغضا.

وتتميز أشجار الغضا بالنمو في التربة الرملية وتأقلمها مع الظروف البيئية القاسية مثل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وملوحة التربة والعواصف الرملية.

وفي يونيو 2021 دشّن أمير منطقة القصيم مبادرة فريق حماية منتزه الغضا في محافظة عنيزة، يهدف زيادة الوعي بمفهوم المحافظة على نظافة البيئة ورعاية وتنمية الغطاء النباتي في المنطقة.

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