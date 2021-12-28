بعد استقبالها 900 حالة.. «سعود الطبية» تدعو لحماية الأطفال من البرد

الرياض - محمد عبدالله - وجهت مدينة الملك سعود الطبية، نصيحة للأهالي، بحماية الأطفال من موجات البرد، حيث استقبلت الطوارئ 900 حالة تنفسية للأطفال بسبب موجة البرد على الرياض الأسبوع الماضي.

وأوضحت سعود الطبية –عبر تويتر- أن طوارئ الأطفال بالمدينة استقبلت أكثر من 900 حالة بسبب اعتلالات تنفسية خلال الأسبوع الماضي، إثر موجة البرد التي شهدتها العاصمة الرياض.

ودعت سعود الطبية، الأهالي، إلى أخذ الحيطة والحذر، والانتظام في اتباع الإرشادات الطبية لحماية أطفالهم؛ للوقاية وتجنب حصول أي مضاعفات.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق بريدة، حائل وأجزاء من غرب منطقة الرياض ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين يتوقع السحب الرعدية الممطرة على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك وأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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