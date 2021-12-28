صحة الحدود الشمالية تحصل على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز تدريبي

الرياض - محمد عبدالله - حصلت صحة الحدود الشمالية على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كمركز تدريبي لمدة 4 سنوات, وذلك بعد استيفاء المركز التدريبي معايير متطلبات التدريب والاعتماد المؤسسي، والتي تسهم في الوصول إلى التميز الوطني في التدريب الصحي، من خلال 12 منشأة صحية للتدريب في برامج الدراسات العليا.

يُذكر أن صحة الحدود الشمالية يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصّصة هي: مركز للقلب، و3 مراكز للسكري، و3 مراكز للكلى، و3 مراكز للأسنان، بالإضافة إلى 11 مستشفى، تبلغ سعتها السريرية 1410 أسِرَّة، ويتوافر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل: جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام، وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.

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