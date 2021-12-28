ما حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم؟.. الشيخ المطلق يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، مبينًا أنه لا بأس في تهنئتهم لمصلحة الدعوة إلى الله.

وقال المطلق خلال برنامج «سؤال على الهاتف» بإذاعة القرآن الكريم: «في حال كان الإنسان يقصد بالتهنئة مصلحة تنفعه وتنفع الدين وتنفع هذا الشخص ومن أعظم المصالح الدينية ليهنئهم، فنحن مأمورون أن نحسن أخلاقنا مع الناس لنكون قدوة لدعوتهم إلى دين الله، والله قال في القرآن لبني إسرائيل {وقولوا للناس حسنى}».

واستشهد المطلق بحديث: النبي ﷺ يقول: «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، جميع الناس».

وأضاف: «إذا كان الإنسان له أصدقاء أو جيران ويريد أن يحسن معاملتهم ليبلغهم دين الله عمليًا فلا بأس بذلك وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، في سبيل مصلحة الدعوة إلى الله التي هي مصلحة للمسلم وغير المسلم».