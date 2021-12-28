«الأرصاد» تحدد خريطة الطقس حتى نهاية الأسبوع .. و«العقيل»: أجواء في قمة الروعة

الرياض - محمد عبدالله - توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أجواء شتوية ماطرة على مناطق المملكة، تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وقال العقيل، خلال مداخلة هاتفية مع «برنامج اليوم» على قناة «الإخبارية»، إنه يتوقع هطول أمطار متوسطة في مجملها قد تكون غزيرة أحيانًا على كثير من مناطق المملكة.

وأوضح أن هذه الحالة الجوية ستستمر حتى نهاية الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن الأجواء ستكون في قمة الروعة، خاصة في وسط وشرق المملكة، وعلى المرتفعات الجنوبية، والجنوبية الغربية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.

وأضاف أن الأمطار قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية وزخات من البرد على مناطق مكة المكرمة، والباحة، والقصيم، والرياض، والشرقية، مضيفًا أن تأثير الأمطار سيكون من خفيف إلى متوسط على المدينة المنورة، وجازان، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية.

وتوقع المركز استمرار فرص الأمطار على معظم المناطق من يوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع المقبل.

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