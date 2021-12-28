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سبل تصدر طابعًا بريديًا لصندوق الاستثمارات العامة

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أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل" طابعًا بريديًا لصندوق الاستثمارات العامة، حيث يُعد الصندوق أحد أهم صناديق الثروة السيادية والأكثر تأثيرًا في العالم، ويسعى لدفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030م, وحرصًا من "سبل" على التعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

يذكر أن المؤسسة تقوم بإصدار طوابع بريدية بشكلٍ دوري وفصلي في المناسبات الدولية، والوطنية، والدينية، والأعياد، ومواسم الحج، والاجتماعات، والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، ومن خلال المشاركات الوطنية في الأنشطة والمناسبات الثقافية، والفنية، والرياضية, كما أن الطابع البريدي للصندوق هو من فئة "3 ريالات".


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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