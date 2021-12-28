سبل تصدر طابعًا بريديًا لصندوق الاستثمارات العامة

يذكر أن المؤسسة تقوم بإصدار طوابع بريدية بشكلٍ دوري وفصلي في المناسبات الدولية، والوطنية، والدينية، والأعياد، ومواسم الحج، والاجتماعات، والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، ومن خلال المشاركات الوطنية في الأنشطة والمناسبات الثقافية، والفنية، والرياضية, كما أن الطابع البريدي للصندوق هو من فئة "3 ريالات".
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