شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 5 منشآت ورصد 103 مخالفة بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال أسبوع 4434 جولة رقابة ميدانية على الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات وصالونات الحلاقة، لمتابعة تطبيق الاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الجولات الرقابية أسفرت عن رصد 103 مخالفات و إغلاق 5 منشآت.

وأكد الحموان أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق العقوبات الفورية على المخالفين، مشيراً إلى استمرار الحملات الميدانية المكثفة لمراقبة تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية، ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أية مخالفة عبر مركز الاتصال الموحد 940 وتطبيق "بلدي" المتاح عبر الأجهزة الذكية.