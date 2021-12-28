شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل مبادرة "اعرف أرقامك" بصحة الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعّل فريق "اعرف أرقامك" التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, مبادرته التوعوية الصحية لمنسوبي الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية. وتهدف المبادرة إلى التقليل من معدل الإصابة المزمنة، من خلال التوعية بأهمية إجراء الفحوص الطبية كـ "قياس ضغط الدم، والسكر، والوزن، ومعدل كتلة الجسم". يُذكر أن الحملة التوعوية تأتي استكمالًا للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة، لتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة والوقاية من مضاعفات الأمراض المزمنة.