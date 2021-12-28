شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عملية استخراج أسوارة من أمعاء طفل بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة، بقيادة بروفيسور جراحة الأطفال الدكتور عمر منصور، من إنقاذ حياة طفل في السادسة من عمره ، حضر لطوارئ المستشفى يشتكي من ألم في البطن ملازمه منذ ٤ أيام و ازدادت الآلام مع الوقت .

حيث تم عمل الفحوصات اللازمة ، و أظهرت صور الأشعة وجود جسم غريب في الأمعاء ، وعلى الفور تم إدخال الطفل لغرفة العمليات واستخراج الجسم الغريب تبين أنه أسوارة ، كما تضرر جدار الأمعاء ، حيث تم استئصال الأجزاء المتضررة في عملية استغرقت ساعتين و نصف تكللت بالنجاح و حالة الطفل مستقرة.