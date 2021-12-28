شكرا لقرائتكم خبر عن «سبل» يصدر طابعًا بريديًا لصندوق الاستثمارات العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل" طابعًا بريديًا لصندوق الاستثمارات العامة، حيث يُعد الصندوق أحد أهم صناديق الثروة السيادية والأكثر تأثيرًا في العالم، ويسعى لدفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030م, وحرصًا من "سبل" على التعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

يذكر أن المؤسسة تقوم بإصدار طوابع بريدية بشكلٍ دوري وفصلي في المناسبات الدولية، والوطنية، والدينية، والأعياد، ومواسم الحج، والاجتماعات، والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، ومن خلال المشاركات الوطنية في الأنشطة والمناسبات الثقافية، والفنية، والرياضية, كما أن الطابع البريدي للصندوق هو من فئة "3 ريالات".