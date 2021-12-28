طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية وسحب وضباب على عدة مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الثلاثاء، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق بريدة، وحائل وأجزاء من غرب منطقة الرياض ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين يتوقع السحب الرعدية الممطرة على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك وأجزاء من المنطقة الشرقية. كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة (الطائف)

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزءين الشمالي والأوسط يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.