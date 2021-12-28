بينها 79 مسدسًا.. إتلاف أدوات صيد مخالفة بمحافظة ينبع

الرياض - محمد عبدالله - تمكن مراقبو وحدة الثروة السمكية بمحافظة ينبع، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من إتلاف أدوات صيد مخالفة للنظام تم ضبطها خلال الجولات الرقابية ومنها 79 مسدس صيد و52 شوارا و8 قراقير بلاستيكية.

يُذكر أنه عند ضبط المخالفات تتم مصادرة كل أدوات الصيد المخالفة وإتلافها، وهذه الإجراءات تتم حسب اللوائح والأنظمة.

وتواصل الجهات المختصة جهودها في ملاحقة مخالفي تعليمات الصيد لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.

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