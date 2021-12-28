سائق شاحنة يقود بسرعة «غير طبيعية» في حفر الباطن.. والمرور يتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل المرور السعودي مع بلاغ ورده بشأن قائد شاحنة يقود بسرعة غير طبيعية في أحد الطرق بمحافظة حفر الباطن.

وقال مقدم البلاغ، إنَّ سائق الشاحنة كان يقودها بسرعة غير طبيعة على الطريق الواقع بين القيصومة وحفر الباطن، وتحديدا على كبري تأهيل الشامل.

من جانبه قال المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنَّه تمَّ ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

ويشمل نظام المرور ضمن قواعد السير على الطرق: «حظر إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحًا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليًّا».

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