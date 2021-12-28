السفير آل جابر يبحث استكمال تنفيذ اتفاق الرياض مع عيدروس الزبيدي

الرياض - محمد عبدالله - بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد آل جابر، توحيد الصف اليمني واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

وقال آل جابر –عبر حسابه على تويتر- : «لقاء مثمر مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، ناقشنا خلاله أهمية دعم الحكومة اليمنية وتوحيد الصف لمواجهة تعنت وصلف الميليشيات الحوثية ورفضها لكل الجهود الدولية والأممية لوقف إطلاق النار، والجلوس على طاولة المشاورات، والخطوات القادمة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض».

من جهة أخرى، أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أهمية دور وفاعلية عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في هذه المرحله الهامة والمفصلية، وتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والحفاظ التام على المال العام وتحقيق الاستفادة منه لصالح الشعب.

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