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أمانة الشرقية تهيئ مسارًا خاصًا لذوي الإعاقة البصرية بممشى الحمراء بالخبر

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الرياض - محمد عبدالله - هيَّأت أمانة المنطقة الشرقية مسارًا خاصًا لذوي الإعاقة البصرية، ممشى حي الحمراء بمحافظة الخبر، وذلك ضمن استراتيجيتها وخططها لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة وتعزيز معايير جودة الحياة بالمحافظة.

وأوضحت الأمانة أنَّ الممشى الجديد يقع بمحاذاة طريق ؛ بحي الحمراء، ويبلغ طوله 1000 متر، ويضم مسارًا خاصًا لذوي الإعاقة البصرية، ومسطحات خضراء، وأشجارًا على امتداده، وكراسي للجلوس.

وأشارت إلى أنَّ عدد المماشي بالمحافظة سيبلغ 18 ممشى في حال الانتهاء من المشروع الحالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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