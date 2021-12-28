بالصور.. تطهير المسجد الحرام 10 مرات يوميًا بواسطة 5 آلاف عامل

الرياض - محمد عبدالله - تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتكثيف أعمال تطهير المسجد الحرام وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين؛ حيث يتم غسله 10 مراتٍ يوميًا، ويقوم بذلك أكثر من 4000 عامل وعاملة.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين –في بيان لها- أن الأرضيات لها طريقة خاصة في التطهير، كما أن الرائحة المميزة التي يستنشقها كل من يدخل المسجد الحرام لها سرها الخاص، وأتت بعد التدقيق بأدق التفاصيل في ملف التطهير بالمسجد الحرام.

وأضافت أنه يتم تطهير كل موقع على حدة باستخدام المسّاحات الجلدية والفرش والفوط ومعدات الغسيل وبعض الآليات لإزالة الأوساخ من على الأرضيات، والمداخل المؤدية إلى ساحات المسجد الحرام، مع غسل الجسور والعبارات الموجودة في الساحات، كما يتم غسل أطراف الحوائط والأعمدة والزوايا، وتنظيف مجاري تصريف المياه في كل موقع.

كما تتضمن أعمال تطهير المسجد الحرام عامة الساحات الخارجية ودوراته، باستخدام معدات غسيل مخصصة لعملية التنظيف في الساحات ومعدات مخصصة للمسجد من الداخل وإخراج المخلفات إلى خارج المسجد الحرام بواسطة السيارات الكهربائية وتنقل إلى المواقع المخصصة إلى أطراف الساحات لنقلها عن طريق ضواغط لنقل المخلفات خارج المسجد الحرام.

من جانبه، قال مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، جابر بن أحمد الودعاني، إن المعدات المستخدمة في التطهير يبلغ عددها ٥٠٠ معدة وآلة، وإن تطهير كامل الساحات الخارجيه يستغرق قرابة ٤٥ دقيقة، كما يبلغ عدد دورات المياه الموزعة حول الساحات المحيطة بالمسجد الحرام بأكثر من ٣٥٠٠ دورة مياه يتم تطهيرها على مدار الساعة.

وأضاف الودعاني، أن أرضيات ساحات المسجد الحرام يتم تطهيرها باستخدام مواد خاصة بالمسجد الحرام ، ويقوم العمال برش معطرات بروائح زكية ذات الجودة العالية جلبت خصيصا للمسجد الحرام .

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