الأرصاد: سحب رعدية ورياح متربة في 6 مناطق الساعات المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد تشكل سحب رعدية ممطرة في عدد من المناطق، فيما تكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية التي تؤدّي إلى تدنّ في مدى الرؤية الأفقية، خلال الساعات المقبلة.

وبدأت تلك الحالة الساعة الواحدة صباح اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى العاشرة مساء في منطقة الرياض «الدوادمي، عفيف»، وتتأثر منطقة القصيم في ذات المدة بحالة مماثلة تشمل «البكيرية، الرس، المذنب، بريدة، عقلة الصقور، عنيزة».

كما تشهد منطقة حائل «السليمى، الشملى، الغزالة، بقعاء، موقق»، سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا تؤثر على مدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 2 ظهرًا وحتى الساعة العاشرة مساء.

أما منطقة مكة المكرمة «ثول، جدة، رابغ» فتتأثر بتلك الحالة بدءًا من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء.

كذلك تتأثر منطقة المدينة المنورة «الأكحل، الحناكية، المهد، بدر، وادي الفرع، ينبع النخل»، فتتشكل فيها السحب الرعدية والرياح المثيرة للأتربة بدءا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساء.

وتؤثر السحب الرعدية الممطرة أيضا على منطقة تبوك «الوجه، أملج»، بدءًا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء.

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