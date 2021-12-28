وظائف أكاديمية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وفروعها

بوابة التوظيف الإلكترونية على موقع الجامعة: https://jobs.psau.edu.sa/ تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، السبت القادم، استقبال طلبات المتقدمين على الوظائف الأكاديمية الشاغرة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) في مختلف التخصّصات بكليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، وذلك عبرعلى موقع الجامعة: https://jobs.psau.edu.sa/ ويستمر تقديم الطلبات حتى يوم الجمعة 1443/6/4هـ.



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