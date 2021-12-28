شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تنفيذ أعمال صيانة الحدائق والأنفاق بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة للحدائق والتجميل، أعمال صيانة ونظافة الحدائق العامة، وري المسطحات الخضراء، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري وتجهيز الحدائق لأهالي العاصمة المقدسة.

وشملت الأعمال المُنفَّذة إعادة تأهيل وإصلاح الألعاب بحدائق الرحاب بالبحيرات - النهر بالعوالي، إلى جانب تشكيل الأسيجة في محور الملك فيصل، وقص النجيل الطبيعي بمسطحات طريق القادسية، وإصلاح شبك ملعب ساحة الدفاع المدني بالنوارية.

من جانبٍ آخر، تواصل الإدارة العامة للجسور والأنفاق استكمال أعمال تحسين المشهد البصري، من خلال رفع وإزالة الأنقاض في تقاطعات محور الملك فيصل، جبل ثور، العكيشية، مع طريق علي بن أبي طالب (الدائري الرابع)، حيث تم إزالة 4700 م3 من الأنقاض، وإزالة عدد 440 حاجزًا خرسانيًا، وفي إطار تهيئة شبكة الأنفاق قامت بأعمال استبدال عدد 480 من اللمبات المختلفة في أنفاق الملك عبدالعزيز، والملك فهد، والسوق الصغير، وأجياد السد، والسليمانية.

واشتملت الأعمال على صيانة فواصل التمدد في جسر جبل النور، ودهانات الأسطح في معبر المشاة بمحبس الجن، ودهان قوائم وعوارض الجسور بمساحة 18 ألف م2.

وتولي وكالة التشييد والصيانة بالأمانة مشروعات الحدائق والملاعب والساحات العامة اهتمامًا كبيرًا، حيث تعمل على تطوير الحدائق، وزيادة الرقعة الخضراء، وإيجاد وتوفير المزيد من الأماكن المناسبة والمهيأة للمواطنين والمقيمين، التي تسهم بشكلٍ كبير في إعطاء صورة حضارية جميلة لهذه المدينة المقدسة.