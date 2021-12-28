شكرا لقرائتكم خبر عن حصول «صحة الشمالية» على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت صحة الحدود الشمالية على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كمركز تدريبي لمدة 4 سنوات, وذلك بعد استيفاء المركز التدريبي معايير متطلبات التدريب

والاعتماد المؤسسي، والتي تسهم - بإذن الله- في الوصول إلى التميز الوطني في التدريب الصحي، من خلال 12 منشأة صحية للتدريب في برامج الدراسات العليا.

يُذكر أن صحة الحدود الشمالية يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصّصة هي: مركز للقلب، و3 مراكز للسكري، و3 مراكز للكلى، و3 مراكز للأسنان، بالإضافة إلى 11 مستشفى، تبلغ سعتها السريرية 1410 أسِرَّة، ويتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل: جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام، وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.