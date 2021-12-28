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حصول «صحة الشمالية» على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

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الدمام - شريف احمد - حصلت صحة الحدود الشمالية على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كمركز تدريبي لمدة 4 سنوات, وذلك بعد استيفاء المركز التدريبي معايير متطلبات التدريب

والاعتماد المؤسسي، والتي تسهم - بإذن الله- في الوصول إلى التميز الوطني في التدريب الصحي، من خلال 12 منشأة صحية للتدريب في برامج الدراسات العليا.

يُذكر أن صحة الحدود الشمالية يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصّصة هي: مركز للقلب، و3 مراكز للسكري، و3 مراكز للكلى، و3 مراكز للأسنان، بالإضافة إلى 11 مستشفى، تبلغ سعتها السريرية 1410 أسِرَّة، ويتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل: جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام، وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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