الأرصاد: الاستمطار الصناعي أقل كلفة مقارنة بتحلية المياه

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن الاستمطار الصناعي أقل كلفة عند مقارنته بتكلفة تحلية المياه.

وفي وقت سابق قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، إنَّ البرنامج الوطني للاستمطار الصناعي من البرامج المهمة للمملكة، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى زيادة المخزون الإستراتيجي للمياه.

وأوضح رئيس مركز الأرصاد، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أن عملية الاستمطار ستبدأ بالمناطق الجنوبية الغربية، في مرتفعات عسير والباحة لها موسمان مطريان في الربيع والصيف.

وأشار إلى أن لدينا مبادرة في المركز الوطني للأرصاد لتأسيس مركز للتغير المناخي وهي إحدى مبادرات التحول الوطني، لنستطيع أن نعطي توقعات بشأن 100 سنة مقبلة، وتكون مهمة المركز تجميع جميع البيانات الأرصادية الخاصة بالملاحة الجوية وتوزيعها على هذه الدول.

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