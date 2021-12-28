إحباط ترويج (56) كيلو جرام حشيش مخدِّر في جدة

الرياض - محمد عبدالله - أحبط رجال المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة ترويج (56) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدِّر بمحافظة جدة.

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج (56) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدِّر بمحافظة جدة مخبأة بطريقة سريّة داخل تجاويف "رافعة"، بحوزة (3) أشخاص، وهم: مقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية السودانية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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