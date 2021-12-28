شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على المدينة المنورة حتى الـ 8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أمطارا رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وخيبر والاكحل والحناكية والصويدرة والفقرة والمسيجيد والمهد وبدر ووادي الفرع وينبع النخل . وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.