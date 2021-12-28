شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وضباب .. تعرف على طقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تتهيأ الفرصة لهطول امطار رعدية من متوسط إلى غزيرة على مناطق بريدة، حائل وأجزاء من غرب منطقة الرياض ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة , في حين يتوقع السحب الرعدية الممطرة على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك وأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (الطائف) وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 20-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين على الجزئيين الشمالي والاوسط يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40كم/ساعة, وارتفاع الموج من من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.