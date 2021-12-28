نشرة «عاجل».. إحباط ترويج كوكايين في جدة و«التعليم» تبشِّر المعلمين بترقيتهم

الرياض - محمد عبدالله - نشرت «عاجل» عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، والدولي والرياضي على مدار الساعات الماضية، وأبرزها إحباط محاولة ترويج 11 كيلوجرامًا من مادة الكوكائين المخدِّر بمحافظة جدة، وانتهاء أعمال لجنة النظر في مخالفات مقدمي خدمات حجاج الداخل لموسم حج 1442هـ، والدفاع المدني يدعو الجميع إلى توخّي الحيطة لاحتمالية فرص هطول أمطار رعدية.

وفيما يلي تفاصيل الأخبار:

إحباط محاولة ترويج 11 كيلوجرامًا من مادة الكوكائين المخدِّر بمحافظة جدة

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم ترويج المخدرات، أسفرت عن ضبط 11 كيلوجرامًا من مادة الكوكائين المخدِّر في منزل بمحافظة جدة، بحوزة 5 أشخاص.

انتهاء أعمال لجنة النظر في مخالفات مقدمي خدمات حجاج الداخل لموسم حج 1442هـ

أنهت لجنة النظر في مخالفات مقدمي خدمات حجاج الداخل التابعة لوزارة الحج والعمرة أعمالها؛ حيث أصدرت عددًا من القرارات بحق عدد من شركات ومؤسسات حجاج الداخل التي عملت في موسم حج عام 1442 هـ.

الدفاع المدني يدعو الجميع إلى توخّي الحيطة لاحتمالية فرص هطول أمطار رعدية

دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر، وفقاً لما ورد للدفاع المدني من المركز الوطني للأرصاد عن هطول أمطار رعدية، على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من الغد الثلاثاء حتى الخميس القادم.

بالفيديو.. سائق يتوقف بطريقة مخالفة وسط الطريق و«المرور» يتدخل

تلقى المرور السعودي، بلاغا بشأن قائد مركبة توقف بشكل مخالف وسط الطريق

غرامة صيده 100 ألف ريال.. طائر بالمملكة من الأندر بالعالم

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الاثنين، أن غرامة صيد طائر العقعق العسيري، تبلغ 100 ألف ريال.

«التعليم» تبشِّر المعلمين في رسائل نصية بترقيتهم إلى رتبتي «معلم متقدم ومعلم خبير»

تلقى المعلمون والمعلمات في المملكة، رسائل نصية من وزارة التعليم تزفُّ البشرى والتهنئة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية‬ المجتازين للرخصة المهنية وترقيتهم إلى رتبتي «معلم متقدم ومعلم خبير» عبر نظام فارس.

توضيح من «الموارد البشرية» بشأن الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، الموقف بشأن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور.

«الأرصاد»: أمطار على 7 مناطق من الثلاثاء إلى الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار على معظم مناطق المملكة من الثلاثاء إلى الخميس، على معظم مناطق المملكة.

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