شكرا لقرائتكم خبر عن صهاريج الصرف الصحي تنشر الأوبئة والروائح الكريهة بالسفانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترتكب بعض صهاريج نقل مياه الصرف الصحي مخالفات جسيمة بتفريغ حمولتها في المساحات الفضاء ما ينتج عنها برك مياه تشكل خطرا على التربة والمياه الجوفية والأشجار، إضافة إلى استشعار السكان القلق نتيجة تكاثر الحشرات، وخطورة إصابتهم بالأمراض نتيجة الروائح الكريهة الصادرة عنها. ورصدت ”الخليج 365” أحد تلك الصهاريج خلال تفريغ حمولته بالسفانية، وأرسلت صورا وإحداثيات الموقع لـ«المياه الوطنية»، فيما تحتفظ بالصور، التي تظهر فيها أرقام لوحته، ورقم الجوال المكتوب عليه، كما تمتلك إحداثيات الموقع الذي أنشأ فيه المستنقع.

نفوق الحيواناتوأكد المهندس الكيميائي والناشط البيئي حسين الحجري، أن تفريغ مياه الصرف الصحي المنزلية في مساحات الفضاء وعلى المسطحات الرملية يعد مخالفة ينتج عنها تشوها بصريا، مضيفا أنه في حال تفريغ مخلفات المصانع والمعامل، التي تحتوي على مواد كيماويات متعددة، فالضرر يكون بالغا على البيئة، لأنها مع مرور الوقت ستصل إلى مستودعات المياه الجوفية في باطن الأرض وتسبب في تلوثها، إضافة إلى عدة مخاطر أخرى منها نفوق الحيوانات والطيور، التي تشرب من هذه المياه.

طرق حيويةوقال م. الحجري إن كب المواد التي تحتوي على مركبات كيميائية، يسفر عنها العديد من الأمراض، والتي قد تنقل من الحيوان أو الطائر إلى الإنسان، كما أن مياه الصرف الصحي يتواجد بها البكتيريا والفطريات والفيروسات، كما تنتج عنها روائح كريهة، مشيرا إلى أن الدولة أعدت محطات تجمع لمياه الصرف الصحي المنزلي، كما أوجدت آلاف المشاريع لإنشاء شبكات الصرف الصحي في كل حي، التي كلفت مبالغ تقدر بالملايين، لكب تلك المياه بطريقة مناسبة وآمنة، لتفادي أي خطر قد تحدثها على البيئة، مبينا أن محطات الصرف الصحي تعمل على معالجة المياه بطرق حيوية وكيميائية آليا، أي بترشيح المواد الصلبة، إما بالاستفادة منها، أو رميها في مياه البحر دون ضرر على البيئة لأنها أصبحت معالجة.نزح البياراتوأوضح رئيس القطاع الشرقي في شركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري، أن هجرة السفانية، التي تبعد عن مدينة الخفجي بمسافة 60 كيلو مترا، غير مخدومة بشبكات الصرف الصحي، مؤكدا أن السيارة التي تقوم بالنزح لا تتبع مقاولي التشغيل والصيانة بالخفجي، وكذلك لا يوجد مقاول نزح بيارات. لافتا إلى وجود مصب بمحطة المعالجة يستقبل صهاريج النزح من المحافظة وما جاورها. وأوضح أن تفريغ مياه الصرف في المساحات الفضاء مخالفة تتكرر من قبل أفراد ومؤسسات خاصة، وتم إبلاغ البلدية لاتخاذ اللازم.