شكرا لقرائتكم خبر عن «وقاية»: ظهور الأعراض شرط فحص الطلاب المخالطين مخبريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - متابعة الحالة

ووفق التحديث الأخير عن آلية التعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة الموجبة في المدارس، بينت «وقاية» أن الإجراءات تشمل عزل الحالة في الغرفة المخصصة، والتطهير والتعقيم للأماكن التي تواجد فيها الطالب، والتواصل مع ولي أمر الطالب وتوجيهه باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها من قِبل وزارة الصحة فيما يخص الحالات المشتبهة، مع متابعة الحالة وتوجيهها لأخذ المسحة، ومتابعة نتيجتها، عبر تطبيق توكلنا، وإبلاغ الإدارات المعنية بالمنطقة «الطب الوقائي – الصحة المدرسية».

وأوضح التحديث أنه في حال رصد حالة مشتبهة داخل المدرسة في الفئات مكتملة التحصين «الأكبر من 12 سنة»، وكانت النتيجة سلبية، يجب إبلاغ المدرسة بنتيجة الفحص، وعودة الطالب بعد زوال الأعراض بـ24 ساعة، دون استخدام خافض حرارة، أو وفقًا لتقرير الطبيب المعالج، والتأكد من حالته عبر تطبيق «توكلنا».

التوجيه بالفحص

وأضافت «وقاية»: في حال ظهور نتيجة إيجابية لـ«كوفيد-19»، في الفئات السنية الأكبر من 12 سنة والمحصنة بجرعتين، يتم إبلاغ المدرسة بنتيجة الفحص، وحصر المخالطين وإعداد قائمة بأسمائهم، ولا يحتاج الطلاب المخالطون للعزل، ولكن يتم مراقبتهم لمدة 10 أيام، ومتابعتهم، وفي حال ظهور الأعراض، يتم التوجيه بالفحص المخبري، وإبلاغ إدارتي الطب الوقائي والصحة المدرسية بالمنطقة.

وبينت أن وجود حالة ثانوية للحالة المخالطة في الفئات السنية الأكبر من 12 سنة، والمحصنة بجرعتين، وتنتمي لنفس الفصل يتم حصر المخالطين والتعامل معهم حسب التحديثات الخاصة بالتعامل مع المخالطين في المجتمع، والتشديد على الإجراءات الاحترازية داخل الفصل «ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي»، وكذلك عدم المخالطة بين طلاب الفصل والفصول الأخرى.

تعليق الدراسة

وأوضحت هيئة الصحة العامة، أنه في حال ظهور حالتين أو أكثر مخالطة للحالة الأولى تنتمي لنفس الفصل، يتم إيقاف العمل بالفصل لمدة 2 - 5 أيام، مع الإبلاغ الفوري لمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة حتى يتسنى لفريق إدارة الصحة العامة بمديرية المنطقة التدخل وتحديد مستوى التفشي والتعامل مع الحالات المشتبهة، ويتم تحديد الفترة المناسبة لتعليق الدراسة بالفصل والإجراءات الوقائية الأخرى بحسب مرئيات إدارة الصحة العامة بمديرية المنطقة، مع حصر المخالطين والتعامل معهم حسب التحديثات الخاصة بالتعامل مع المخالطين في المجتمع.

الحالة الثانوية

وأضافت «وقاية»: إنه في حال كانت الحالة الثانوية المرصودة تنتمي لفصل مختلف ومخالط مخالطة وثيقة يتم تعليق العمل في الفصول التي رصدت فيها الحالات لمدة 2 - 5 أيام، مع الإبلاغ الفوري لمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، حتى يتسنى لفريق إدارة الصحة العامة بمديرية المنطقة التدخل وتحديد مستوى التفشي والتعامل مع الحالات المشتبهة ويتم تحديد الفترة المناسبة لتعليق الدراسة بالفصل والإجراءات الوقائية الأخرى بحسب مرئيات إدارة الصحة العامة بمديرية المنطقة ويتم حصر المخالطين والتعامل معهم حسب التحديثات الخاصة بالتعامل مع المخالطين في المجتمع.

أنواع الاشتباه

يذكر أن الحالة المشتبهة، هي التي تظهر عليها أعراض الاشتباه التنفسية، كارتفاع درجة الحرارة والكحة والعطاس وضيق التنفس وألم المفاصل، أما الحالة الثانوية بالمدرسة، فهي التي يتم تأكيد إصابتها مخبريًا، بفحص «PCR» ويوجد تاريخ مخالطة وثيق مع الحالة الأساسية، مع عدم وجود تاريخ مخالطة لمصدر خارج المدرسة، بينما المخالطة الوثيقة، هي التي تكون عن مقربة «مسافة أقل من 1.5 متر»، وفي فترة أطول من 15 دقيقة وبدون ارتداء الكمامة أو ارتدائها بشكل غير صحيح.

ارتفاع الإصابات

إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة، أمس، 524 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، «كوفيد-19»، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة بالمملكة، إلى 553319 حالة، فيما بلغت الحالات الحرجة 40.

وبينت إحصائية الوزارة، أنه جرى تسجيل 142 متعافيا جديدا يرفعون الإجمالي إلى 541010، فيما بلغت الوفيات 8872، بإضافة حالة وفاة جديدة.

أوضحت هيئة الصحة العامة «وقاية» أنه لا يتم فحص الطلاب المخالطين أو غيرهم، مخبريا، إلا في حال ظهور أحد أعراض «كوفيد-19»، مشيرة إلى أن تعليق الدراسة يكون بالتنسيق بين إدارات التعليم ومديريات الشؤون الصحية بالمنطقة، وذلك في الوقت الذي يواصل، خلاله، منحنى كورونا بالمملكة الارتفاع، ووصول الإصابات، أمس، إلى 524، بزيادة 136 حالة عن اليوم السابق.

إغلاق الفصل من 2 - 5 أيام حال تأكد إصابتين فأكثر

فريق «الصحة العامة» مسؤول عن تحديد مستوى التفشي