شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء ترميم قصر «عالي».. ومشروع متكامل للتطوير مطلع 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ هيئة التراث، اليوم الثلاثاء، ترميم البرج الغربي والأجزاء الداخلية المنهارة لقصر «عالي» في محافظة قرية العليا، إضافةً إلى إصلاح التصدعات والشقوق بالقلاع، والأسوار، على أن يتم الترميم من نفس المواد المنهارة، وأحاطت بلدية قرية العليا، البرج الغربي المنهار، بالأعمدة الحديدية، والشريط التحذيري لسلامة المارة.

مشروع متكامل

وكشف مصدر لـ«اليوم» أن أعمال الترميم والإصلاح تشمل كذلك البرج الشرقي، وبعض الأجزاء داخل القصر وخارجه، خاصة الأماكن المعرضة للانهيار، والآيلة للسقوط، موضحًا أن هناك مشروعًا متكاملًا، ينطلق مع مطلع العام 2022؛ لترميم القصر بالكامل، من الداخل والخارج، وأن القصر سيضم لاحقًا متحفًا بداخله، على أن يُخصص للزوار في الاحتفالات العامة، كذكرى اليوم الوطني.

تاريخ التأسيس

ويرجع تاريخ بناء هذا القصر، طبقًا للوحة التأسيسية، إلى عام 1355هـ، وكُتب على هذه اللوحة ما يلي: «بسم الله الرحمن الرحيم بأمر من جلالة الملك عبدالعزيز، بُني بقرية العليا قصر عالي بإشراف سمو الأمير سعود بن جلوي حاكم الأحساء عام 1355هـ» ناظر البناء خالد الفرج، وشيّد القصر وسط محافظة قرية العليا مربع الشكل، بارتفاع 7 أمتار، وهو مدعم بسبعة أبراج ضخمة مخروطية الشكل.

شوارع واسعةويقع القصر وسط أربعة شوارع واسعة مسفلتة، ويضم من الداخل مجموعة من الإدارات الحكومية، وهي الجمارك، والبريد والبرق، والهاتف على اليمين بالجانب الجنوبي، ودورة مياه وبئر، ومركز للشرطة بالجانب الشرقي، ومقر الإمارة على اليسار بالجانب الشمالي، ومبنى إدارة المالية وسط الفناء، كما يضم مسجدًا، ومقرًا للسجن بالقسم الغربي من الجانب الشمالي، بالإضافة إلى وجود سلالم في الزوايا الأربع تؤدي إلى الأبراج العلوية المرتبطة ببعضها عن طريق ممرات.

انهيار أجزاء

وكانت هيئة التراث ووفد من وزارة الثقافة بالرياض وعدد من المهندسين، والبلدية والدفاع المدني، قد باشروا انهيار 4 أجزاء داخلية وخارجية وبرج من قصر عالي التراثي، والذي يصل عمره إلى قرابة قرن من الزمان، بسبب التصدعات والاهتزازات الهوائية.

وعقد محافظ قرية العليا ماجد العريفي، اجتماعا طارئا مع الفريق الذي باشر عملية الانهيار، فيما أغلق الفريق الطرق المحيطة بالمبنى لتقييم الأضرار والحفاظ على المارين.

متابعة مستمرة

وقال المحافظ: إن هناك متابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، حفظهما الله، إذ جرى تقديم الدعم اللوجستي والمعنوي لإجراء الترميمات اللازمة لهذا الصرح العملاق، أحد أشهر قلاع المملكة المسجلة ضمن قائمة التراث الوطني، وجرى الاجتماع مع الفريق المختص من هيئة التراث للعمل على ترميمه.

لا إصابات

وفوجئ أهالي محافظة قرية العليا بانهيار برج القصر الواقع بحي المروج في حين لم تسجل أي أضرار مادية أو إصابات، وأحاطت الجهات المعنية الموقع بشريط تحذيري، فيما أعرب عدد من الأهالي والسكان المجاورين لموقع القصر عن تخوفهم من سقوط أجزاء أكبر خلال الفترة المقبلة.

بدء العملوذكر مصدر لـ«اليوم» أنه جرى إعداد فريق عمل لترميم الأجزاء المنهارة من القصر، والبدء فورًا، إذ تم الاتفاق مع الشركة المنفذة للترميم وإعادته إلى وضعه الطبيعي من نفس المواد المستخدمة للبناء، مع تدعيم المواقع المتصدعة والأجزاء الخطيرة المتوقع انهيارها في المستقبل.

فرضيات عدة

وأثار انهيار البرج الغربي للقصر عدة فرضيات حول الأسباب، كما أعاد إلى الأذهان التحذيرات التي أطلقها الأهالي، سابقًا، بشأن معالجة مواد البناء الأصلية المستخدمة في ترميم القصور ومباني التراث العمراني الطينية.