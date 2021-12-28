شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لدعم تمكين الشباب باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية مشتركة لدعم تمكين الشباب والفتيات وتحسين سبل العيش في مناطق عدن ومأرب وحضرموت والمهرة والساحل الغربي ولحج وشبوة وسقطرى باليمن، يستفيد منها 1.250 فردًا.

وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.

ويهدف المشروع إلى تعزيز التعافي الاقتصادي للمستفيدين من خلال إيجاد فرص عمل للشباب والفتيات وتدريبهم وإكسابهم المهارات المطلوبة، وتحسين سبل العيش لمعيلات الأسر النازحة والأسر الأكثر احتياجًا عبر إلحاقهم في دورات مهنية تتناسب مع ميولهم.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم جميع القطاعات الحيوية في اليمن الشقيق.