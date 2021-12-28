شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين جامعة طيبة و«السعودية اليابانية» الصيدلانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، أمس، مذكرة تفاهم مع الشركة العربية السعودية اليابانية للمنتجات الصيدلانية، وذلك لتحقيق الأهداف المشتركة والعمل على إعداد وتطوير مشاريع موجهة ومبادرات نوعية تخدم أفراد المجتمع.

وتضمنت المذكرة التي وقّعها رئيس جامعة طيبة د. عبدالعزيز السراني مع الرئيس التنفيذي لشركة العربية السعودية اليابانية للمنتجات الصيدلانية د. محمد خليل، التعاون بعدّة مجالات شملت تصميم وتطوير وإعداد الحقائب التدريبية والتفاعلية، إضافةً إلى مجال التأهيل والتطوير وإقامة الفعاليات المرتبطة بذلك، وتقديم الخدمات والحلول الاستشارية.

كما أكّد الطرفان على تصميم وإعداد وتطوير مشاريع موجهة ومبادرات نوعية، وتوفير فرص تدريب لطلبة الجامعة، ودورات تدريبية للموظفين، وتنظيم مواضيع بحثية تقترحها الجامعة وإدارة الشركة وتحدد أولوياتها، وتنظيم الزيارات الميدانية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لمصنع الشركة الدوائي، والمشاركة في تطوير طرق التحليل الخاصة بالأدوية، والمشاركة والتعاون في كل ما هو جديد في مجال التيقظ الدوائي.