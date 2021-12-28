شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 49 ألف طلب استئناف بالمحاكم الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت محاكم الاستئناف الإدارية بديوان المظالم خلال العام 2021م في مختلف مناطق المملكة 49,488 طلب استئناف، حيث بلغ عدد الجلسات التي عُقدت خلال العام ذاته 60,322 جلسة، كانت جميعها عبر الاتصال المرئي في منصة معين الرقمية، فيما قيّدت محاكم الاستئناف التابعة لديوان المظالم 47,017 طلب استئناف جديدًا خلال العام ذاته.

وتشكل محاكم الاستئناف الإدارية الدرجة الثانية للتقاضي أمام ديوان المظالم وتختص في نظر طلبات الاستئناف التي يُستأنف فيها على أحكام المحاكم الإدارية، ومن جميع محاكم الاستئناف الإدارية البالغ عددها 7 محاكم بمختلف مناطق المملكة، حيث تتشكل كل محكمة استئناف من مجموعة من الدوائر قوام كل دائرة ثلاثة قضاة أو أكثر لا تقل درجاتهم القضائية عن قاضي استئناف، تأتي هذه الإحصاءات عن إنجاز الأعمال في محاكم ديوان المظالم على اختلاف مراحل التقاضي فيها والمُقيد لديها من دعاوى وطلبات استئناف، بهدف قياس مؤشرات الأداء والاستفادة منها في رسم القادم من إستراتيجيتها.