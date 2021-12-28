شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج منافسة 103 آلاف طالب بـ «موهبة» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ووزارة التعليم في مقر «موهبة»، اليوم، مؤتمرا صحفيا مشتركا لإعلان نتائج المنافسة بين أكثر من 103 آلاف من طلبة المملكة في المشاريع العلمية الـ «150» المتأهلة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2022»، بحضور الأمين العام لـ«موهبة» د. سعود المتحمي، ووكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية د. مها السليمان.

وأوضحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، أنها اختتمت الأسبوع الماضي المرحلة الخامسة من التنافس في مشاريع علمية بحثية اختارتها لجان التحكيم لتشارك في معرض إبداع للعلوم والهندسة بـ«إبداع 2022»، الذي يعقد في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، حيث يُختار فيه المنتخب السعودي للعلوم والهندسة الذي سينافس بمشاريعه في المعرض الدولي للعلوم والهندسة «آيسف»، بمشاركة طلاب التعليم العام من 80 دولة حول العالم.