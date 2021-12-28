شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة تقدم هدايا لأطفال دار الأيتام في أبيدجان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الكوت ديفوار 500 هدية لأطفال دار الأيتام في العاصمة أبيدجان.

وقدم الهدايا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي خلال حفل حضره رئيس جمعية السلام والتضامن في أفريقيا كوناتي هاردينان، وعدد من مسؤولي المجتمع المدني الإيفواري.

وألقى السفير السبيعي خلال الحفل كلمة أكد فيها أن حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- دائما ما تمدّ يد الخير والعطاء لتقديم المساندة والدعم للأفراد والدول الشقيقة والصديقة انطلاقا من إيمانها ورؤيتها كعضو فاعل في المجتمع الدولي وكقلب نابض للعالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن مساعدات المملكة شملت العديد من الدول النامية، ولا تزال جسورها الخيرية ممتدة بالعطاءات الإنسانية المستمرة.