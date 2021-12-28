شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام 4289 يمنيا بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 4,289 مستفيدا خلال الفترة من 9 حتى 15 ديسمبر 2021م.

وراجع عيادة الأمراض الوبائية 195 مستفيدا، وعيادة الطوارئ 700 مستفيد، وعيادة الباطنية 1,402 شخص، فيما راجع عيادة الأطفال 588 طفلا، وعيادة الصحة الإنجابية 337 حالة، وعيادة التحصين 15 فردا، وعيادة التغذية العلاجية 81 مستفيدا، كما راجع قسم التضميد والجراحة 532 مستفيدا، والإحالة الطبية 7 مستفيدين، وعيادة التوعية والتثقيف 432 مستفيدا.

وفي مجال الخدمات المرافقة أُجري 3,137 فحصا مخبريا، وصُرفت الأدوية لـ 3,754 فردا، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 1,212 مريضا، وقسم نقل الدم 11 مستفيدا، وراجع قسم التوليد 20 مراجعا، وقسم التنويم 6 مستفيدين.

ومن ناحية أخرى واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي للنازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وضُخَّ خلال الفترة من 9 حتى 15 ديسمبر 2021م، 301,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 287.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد من تلك الخدمات 8.400 فرد.