شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة «مكارم الأخلاق» التوعوية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مدير عام مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء م. إبراهيم بن خليل الخليل، بمكتبه، أعمال حملة «مكارم الأخلاق»، واستمع إلى شرح عن الحملة وأهدافها من رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الأحساء، الشيخ محمد بن إبراهيم السبيت، والتي تشتمل على العديد من البرامج التوعوية التي تعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق الحسنة، والتحذير من الأخلاق السيئة.

كما تعنى البرامج بإبراز جهود المملكة ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك، من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكترونية واللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية.