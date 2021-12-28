شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة وطقس بارد على محافظات الشرقية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتأثر أجواء المنطقة الشرقية بالحالة المطرية، بدءًا من اليوم الثلاثاء، ويتوقع أن تشهد الدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة وبقيق والجبيل والأحساء وحفر الباطن والخفجي والنعيرية، أمطارا متوسطة إلى خفيفة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.

وقال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ ”الخليج 365”: تتهيأ الفرصة لهطول أمطار من اليوم الثلاثاء إلى الخميس على معظم مناطق المملكة، ويتوقع أن يبدأ تأثيرها بأمطار متوسطة في مجملها، قد تصل إلى غزيرة وتكون رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وزخات من البرد على مناطق مكة المكرمة «العاصمة المقدسة، القنفذة، الليث، أضم، ميسان، الطائف»، ومن ثم «تربة، الخرمة، رنية»، والباحة «الباحة، بلجرشي، المندق، الحجرة، قلوة، المخواة»، وعسير «أبها، محايل، المجاردة، رجال ألمع، بارق، تنومة، النماص، بلقرن، بيشة، البرك»، والقصيم «بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية ومعظم محافظات المنطقة»، والرياض «الرياض العاصمة، المزاحمية، القويعية، الخرج، الأفلاج، رماح، شقراء، المجمعة، الزلفي، الغاط، عفيف، الدوادمي، وادي الدواسر»، والشرقية «الدمام، الخبر، القطيف، رأس تنورة، بقيق، الجبيل، الأحساء، حفر الباطن، الخفجي، النعيرية».

وأضاف: يتوقع أن تتأثر مناطق مكة المكرمة «جدة، رابغ، خليص، الكامل، الجموم»، والمدينة المنورة «المدينة المنورة، العلا، العيص، وادي الفرع، المهد، بدر، ينبع»، وجازان «جازان، فرسان، بيش، الدرب، صامطة، الطوال، الدائر، فيفا»، وحائل «حائل، بقعاء، الغزالة ومعظم محافظات المنطقة»، وتبوك «تبوك، تيماء، حقل، الوجه، ضباء، نیوم، شرما»، والجوف «القريات، طبرجل، سكاكا، دومة الجندل»، والحدود الشمالية «طريف، عرعر، رفحاء» بأمطار من خفيفة إلى متوسطة، موضحا أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار فرص الأمطار على معظم المناطق ابتداء من يوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع المقبل.

وكانت عدة محافظات في المنطقة شهدت أمس أمطارا متوسطة إلى خفيفة شملت الدمام والظهران والأحساء والخبر والقطيف، إضافة إلى أجزاء متفرقة من مراكز وبلدات المنطقة.