شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 846 ألف طن نفايات منزلية في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة محافظة الأحساء ممثلة بالإدارة العامة للنظافة، 846.662 طن نفايات منزلية للمردم البيئي، و904.138 مترا مكعبا من المخلفات الإنشائية خلال عام 2021.

وأشارت إحصائية صادرة عن أمانة الأحساء إلى تفريع 607.677 مترا مكعبا من النفايات ذات الحجم الكبير، وتنفيذ أعمال النظافة لـ 8.003.088 مترا مكعبا من الأراضي الفضاء، و611.868 مترا طوليا للطرقات الرئيسية والفرعية ومضامير المشاة، ومعالجة وضع 11845 حاوية نظافة.

ولفت وكيل الأمانة للخدمات م. فهد الزهراني إلى معالجة 18.281 بلاغا واردا لمركز البلاغات والطوارئ «940»، وتنفيذ 58.828 جولة متابعة رقابية، إضافة إلى رفع 2350 «مركبة تالفة ومهملة»، مبينا أن تلك الأعمال تمت بواسطة 3701 عامل نظافة، وتشغيل واستخدام 669 آلة ومعدة للنظافة، مبينا أنها تأتي تحقيقا لمستهدفات مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمعالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري، وتعزيزا للبرامج الشاملة التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي في المحافظة على البيئة.