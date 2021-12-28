شكرا لقرائتكم خبر عن طلاء وصبغ الأرصفة بشوارع بقيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية محافظة بقيق أعمال طلاء وصبغ الأرصفة والبلدورات، ورفع المخلفات من الشوارع والممرات، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري، وتعزيز جودة الحياة. ونفذت البلدية جولات رقابية مكثفة، على الأسواق، أسفرت عن ضبط عدد من الباعة الجائلين، ومصادرة كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتسليم المضبوطات إلى الجمعية الخيرية بعد فحصها والتأكد من سلامتها.

وكثفت البلدية أعمال صيانة ألعاب الأطفال في الحدائق العامة والمتنزهات وكذلك صيانة المسطحات الخضراء والجزر الوسطية بالحدائق العامة وصيانة النخيل البلدي. فيما كثف «القسم النسائي» جولاته الرقابية على المشاغل النسائية ومراكز التجميل والكافيهات النسائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.