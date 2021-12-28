شكرا لقرائتكم خبر عن 22 ألف مستفيد من مركز سكر حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز السكر والغدد الصماء بحفر الباطن خدماته العلاجية والتشخيصية لـ22.165 مراجعا استقبلتهم الأقسام المختلفة بالمركز خلال شهر نوفمبر لعام 2021م. وبلغ عدد مراجعي عيادة داء السكري 10.346 مراجعا، وعيادة جراحة القدم السكرية 5.984 مراجعا، وعيادة سكري الحوامل 703 مستفيدات، وسكري الأطفال 864 طفلا، ووصل عدد المستفيدين من قسم التثقيف الصحي 1812 مستفيدا، فيما تخطى عدد مستفيدي عيادة التغذية العلاجية 2456 مستفيدا. وأكدت صحة حفر الباطن حرصها على تنوع الخدمات الصحية بين التشخيص والعلاج في مركز السكر والغدد الصماء لخدمة جميع أفراد المجتمع.