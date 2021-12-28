شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق فعاليات حملة «مكارم الأخلاق» ببقيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإنابة بمحافظة بقيق النقيب عبدالعزيز العبدالواحد أعمال حملة «مكارم الأخلاق».

واستمع لشرح عن الحملة وأهدافها من رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بقيق الشيخ حمد المري، والتي تشتمل على العديد من البرامج التوعوية التي تعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق الحسنة، والتحذير من الأخلاق السيئة، كما تعنى بإبراز جهود المملكة العربية السعودية ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، أن هذه البرامج تحظى بمتابعة الرئيس العام الشيخ د. عبدالرحمن السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -.