شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على الأنشطة الصحية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية شرق الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، مراقبة الأنشطة الصحية مع الأمن الوقائي، وذلك ضمن الجولات الرقابية المتواصلة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص وآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافةً إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبًا للازدحام.

على جانب آخر، تواجدت عربة «شرقية خضراء»، بمنتزه الملك فهد في الدمام، ووزعت 3000 زهرة، بالإضافة لمعرض توعوي لنشر ثقافة التشجير في ختام برنامج إماطة، ضمن حملة «الشرقية نظيفة»، تحت شعار «شيل كيستك ونظف ديرتك».