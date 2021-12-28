شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق محطة وقود «جزئيا» بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت إدارة رخص البناء ببلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، محطة وقود بشكل جزئي؛ لوجود عدة ملاحظات لم يتم الالتزام بها، وذلك ضمن جولاتها الرقابية المكثفة على محطات الوقود وملحقاتها؛ للتأكد من التزامهم باشتراطات الوزارة، وتطبيقهم أعلى معايير الجودة.

وكانت البلدية قد نفذت حملة تشجير تضمنت غرس أكثر من 75 شجرة و300 زهرة، وذلك بالتعاون مع القطاع التعليمي، ضمن مبادرة «شرقية خضراء» الهادفة لزيادة الغطاء النباتي، وشملت الحملة التي شارك بها منسوبو البلدية وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلاب، إحدى المدارس الأهلية والمواقف الخارجية وأمام المنازل.

ودعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مظاهر التشوه البصري، لمعالجتها، وإرسال مخالفات تدني نظافة الحدائق والمتنزهات عبر تطبيق «بلدي»، ضمن مبادرة «صوّر وأرسل»، التي تستهدف تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري، للارتقاء بجودة الحياة، وتوعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».