عاجل | 660 ألف ريال لأغلى 3 لوحات مركبات

انهى مزاد اللوحات الإلكتروني الذي تم إطلاقه أمس عن طريق منصة «أبشر» الحكومية أعماله، وذلك ببيع عدد من اللوحات بأرقام وأحرف مميزة من فئة (خصوصي، نقل خاص، دراجة آلية)، إذ يتاح في المزاد إمكانية شراء اللوح المميزة إلكترونيًا من جميع مناطق المملكة دون الحضور إلى المقرات الحكومية.

خصوصى ودراجات

وأستحوذت اللوحة «ددد 9999» من فئة لوحات مركبات خصوصي على نصيب الأسد كأغلى لوحة تم بيعها في المزاد الإلكتروني بمبلغ وصل ما يقارب 611 ألفًا بعدد مزايدات بلغ 66 مزايدة، فيما جاءت في المرتبة الثانية اللوحة «ب ر ق 666» من فئة لوحات مركبات نقل خاصة بمبلغ 30 ألفًا، تليها اللوحة «ب ص 2» من فئة لوحات الدراجات الهوائية بمبلغ 19.500 ألف، بإجمالي 660.5 ألف ريال.

مزايدة وشراء

ويتميز خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، والذي تم عن طريق منصة «أبشر» الحكومية بعدة مزايا أبرزها إتاحته للمواطنين والمواطنات، والمزايدة وشراء اللوحات من جميع أنحاء المملكة إلكترونيًا، ولا يتطلب زيارة مقرات الإدارة العامة للمرور السعودي، ويتم إرسال تنبيهات إلكترونية في حال تم المزايدة على اللوحة المختارة.